Bakan Kurum: İstanbul'da 'yarısı bizden kampanyasına' başvuranların sayısı 122 bine ulaştı

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 39 ilçesine ve 963 mahallesine eser kazandırdıklarını belirterek, buna sanayici ve işçilerin de şahit olduğunu söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarından bahseden Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Bu başvuru sayısı, milletin devletine güvenidir, milletin devletine inancıdır. Biz de sizlere söz veriyoruz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir işçi kardeşimiz riskli bir dükkanda çalışmayacak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ayaklarından birisinin sanayi alanlarının dönüştürülmesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye" diyerek şehrin içinde kalmış ve eskimiş sanayi sitelerini esnafla el birliğiyle dönüştürdüklerini dile getirdi.

- "Dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten diyeceğiz"

"İlk Evim İş Yerim" kampanyasıyla ilk etapta 10 bin olmak üzere toplam 50 bin sanayi dükkanını esnafa kazandıracaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an bulunduğumuz Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemiz 3 bin dükkanımızın olduğu ve 17 bin kardeşimize rızık kapısı olan bir yerdir. Bu sanayi sitemiz, ilçe merkezinde kalmış, acilen dönüşmesi gereken bir alandır. Bu noktada sanayi esnafımızın bizden istek ve talepleri var. Biz de bu taleplere cevap veriyor, buradan müjdemizi veriyoruz. Çakmak Bölgesi Küçük Sanayi Sitemizi yenileyeceğiz, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil edeceğiz, 'Siz dükkanınızı dönüştürün, yarısı devletten' diyeceğiz. Bittiğinde burası, bir sanayi sitesinden çok, bir sanayi kompleksi haline gelecek, yeni bir yaşam merkezi olacak. Bir ustamız, bir işçi kardeşimiz dükkanına gittiğinde, bir kardeşimiz aracını tamire getirdiğinde, bu alandaki camide, parklarda, yeşil alanlarda, yürüyüş yollarında, spor alanlarında, daha güzel bir ortamda vakit geçirecek, dinlenecek, nefes alacak."

Bakan Kurum, yerli otomobil Togg'un önemini ve kıymetini en iyi bileceklerin başında oto sanayi sitesi esnafının geldiğini söyledi.

"Devrim" adı verilen yerli otomobilin türlü engellemeler ve karalama kampanyalarına uğradığını aktaran Kurum, "O gün Devrim otomobilini engelleyen aynı zihniyet, bugün devrin otomobili olan Togg'a da türlü türlü karalama kampanyaları gerçekleştirdi. 'Yerli otomobil üretimi yapılamaz' dediler. 'Fabrikası bile yok, yapamazsınız, satamazsınız, ortada otomobil yok' dediler. Biz yapınca da 'İtalya'dan geldi' dediler. Bu kez başarılı olamadılar. Çünkü biz hiçbir zaman vazgeçmedik." diye konuştu.

- "Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak"

Togg'un başlı başına azmin ve kararlılığın bir ürünü olduğunu belirterek, bunun Türk milletinin başarısı haline geldiğinin altını çizen Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde, Ayasofya'yı yeniden müze yapmak isteyenlerin ve "Erdoğan gitsin" diye manşet atanların kaybedeceğini belirtti.

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde siyasi ikbalini ve sırtını terör örgütlerine dayayanların kaybedeceğini ifade ederek, "Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Türkiye'nin lideri, milletin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Türkiye kazanacak." şeklinde konuştu.