KKTC'de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi sona erdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 17:14, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 17:29
142 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa kentinde 23 sandıkta oy kullanıldı.
Lefkoşa ve Gazimağusa'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci yerel saatle 17.00 itibarıyla sona erdi.
Güzelyurt kentinde ise oy kullanma işlemi 29 Nisan'da başlamış ve 1 Mayıs'ta tamamlanmıştı.
Oy pusulaları diplomatik kargo ile Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gönderilecek.