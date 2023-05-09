THY'den, öğrencilere 19 Mayıs'ta indirimli bilet
Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 18:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 18:12
THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor." ifadeleri kullanıldı.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.