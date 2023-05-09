THY'den, öğrencilere 19 Mayıs'ta indirimli bilet

THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs'ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor." ifadeleri kullanıldı.

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