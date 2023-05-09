Adana'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'Nizip imamı' tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün sözde "Nizip imamı" olduğu iddia edilen zanlıyı Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.