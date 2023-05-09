Seçim çalışmalarında çıkan kavgada ateş eden meclis üyesi gözaltında

Kentteki bir AVM önünde seçim çalışmaları yürüten bir grup AK Parti ve CHP'li arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin A, tabancayla havaya bir el ateş etti. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ersin A'yı gözaltına aldı.