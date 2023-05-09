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Kurtulmuş'tan provokasyon uyarısı: Vatandaşlarımızın uyanık olmasını temenni ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim süreciyle ilgili uyarıda bulunarak, "Bu süreç içerisinde özellikle bazı çevrelerin provokasyon yapma ihtimaline karşı vatandaşlarımızın uyanık olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 21:38, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 21:40
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Kurtulmuş'tan provokasyon uyarısı: Vatandaşlarımızın uyanık olmasını temenni ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etti. Kurtulmuş burada partililere hitabının ardından Küçükçekmece Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş'a AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayları Cemal Toptancı ve Nevin Mine Vural eşlik etti.

İlk olarak ilçe binasında bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Sandıklara sahip çıkarak Allah'ın izniyle bu milletin oylarıyla bir tek oyun dahi heba olmasına müsaade etmeden sandıklardan büyük bir zaferin çıkmasını sağlayacağız. Her bir sandığımıza sahip çıkacağız. Hem insanları sandığa götürmek bakımından sandığa sahip çıkacağız hem de oylar açıldıktan sonra kime oy vermiş olursa olsun bir tek oyun dahi kaybolmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve nihayetinde ilçe seçim kurulunda da ilçe seçimindeki bütün sandık tutanakları bağlanana kadar hiç yerimizden ayrılmadan ilçe seçim kurulunun sonuçlarını da tespit edeceğiz. İl seçim kurulunda da son noktaya kadar orada da sandıklara sahip çıkacağız. Ve inşallah Türkiye genelinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar bu milletin açmasına vesile olacağız" dedi.

"Medeni dediğin kim? "

İlçe teşkilatı ziyareti ardından STK'lar ve muhtarlarla bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu verdiği röportaj üzerinden eleştirilererek, "Bu seçim gerçekten milletvekili seçimi değil bir istikamet tayini seçimidir. Dün akşam katıldığı bir televizyon programında da konuştu Kılıçdaroğlu, bir röportajda diyor ki 'Biz Türkiye'yi medeni ülkeler arasına getireceğiz ve medeni ülkelerle iş birliğimizi artıracağız'. Medeni dediğin kim? Fransa mı, Amerika mı? Medeni dediğin İngiltere mi, Almanya mı, Belçika mı, Hollanda mı? Hepsinin defterini bir açın Afrika'da 1 buçuk milyon insanın köleleştirilmesini sağlayan kimlerdir? " diye konuştu.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik mesajları veren Kurtulmuş, provokasyonlara karşı uyararak, "Dayanışmayı asla kaybetmememiz için Allah'a dua ediyoruz. Bu birliği, kardeşliği, dayanışmayı bir şekilde ortadan kaldırmak isteyenlere de Cenab-ı Hak fırsat vermesin. Bu süreç içerisinde özellikle bazı çevrelerin provokasyon yapma ihtimaline karşı vatandaşlarımızın uyanık olmasını, siyasetçilerin fevkalade ferasetli olmasını güvenlik güçlerimizin de olağanüstü tedbirlerle böylesine hain şebekelere fırsat vermemesini temenni ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

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