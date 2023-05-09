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Almanya'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi sona erdi

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi sona erdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 22:11, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 22:12
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Almanya'da Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi sona erdi

Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Almanya'da 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 21.00'da sona erdi. YSK verilerine göre, 1 milyon 501 bin 152 ile en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu Almanya'da, Türk seçmen 13 başkonsoloslukta kurulan seçim sandıklarında oylarını kullandı. Başkent Berlin'de ise oy kullanma işlemleri, son seçimlerde olduğu başkonsolosluğun bahçesine kurulan konteynerlerde yapıldı. Seçimlerin başladığı ilk günlerde, Berlin Başkonsolosluğunun önünde büyük seçmen kuyrukları oluşurken, son gün ise oldukça sakin geçti.

"Demokrasi adına harika bir gün"

Türk seçmen Gökhan Küçükler yaptığı açıklamada, oy verme işleminin çok rahat bir ortamda geçtiğini dile getirdi. Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Küçükler, "Demokrasi adına harika bir gün, hatta Almanya için harika bir 14 gün diyebilirim. Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oy kullanma işlemleri çok rahattı. Görevli sandık kurulundan müşahidine, başkanına kadar, buradaki her bir görevli, YSK'nın gönderdiğinden başkonsolosuna kadar herkes çok yardımcı oluyor" dedi.

Türk seçmen 73 ülkede oy kullandı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin seçmen, 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği 73 ülkede ve 156 noktada oylarını kullandı. Bulundukları ülkelerde oylarını kullanamayan seçmenler, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nın belirlediği şekilde, yüksek güvenlik tedbirleri altında Türkiye'ye gönderilecek. 14 Mayıs'a kadar Ankara'da muhafaza edilecek yurt dışı oyları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.

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