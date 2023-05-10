Moskova'da dörtlü zirve bugün: Gündem Suriye ile normalleşme

Moskova'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşma için dün akşam saatlerinde Rusya'ya giden Çavuşoğlu, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirecek.

2'li ve 4'lü görüşmelerin yapılacağı çalışma ziyaretinde, gündem Şam yönetimi ile ilişkilerin normalleşme süreci olacak. Mevkidaşlarına, Suriye'nin sınırlarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini en çok Türkiye'nin desteklediği mesajını verecek olan Çavuşoğlu, bölgedeki terörle birlikte mücadele edilmesinin önemine değinecek.