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Diyarbakır'da iki ilçeye 15 günlük giriş yasağı geldi!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgesi 15 günlük "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 08:22
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Diyarbakır'da iki ilçeye 15 günlük giriş yasağı geldi!

"Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen Dicle ilçesine bağlı Kurşunludüzü ve Görüsü bölgesine, girişler 15 gün süreyle yasaklanırken Diyarbakır Valiliği açıklamasında "Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır" ifadelerini kullandı.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

15 GÜN GİRİŞ YASAK

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgesi; Diyarbakır Valiliğince 19 Mayıs 2023 saat 00.01 ile 2 Haziran 2023 saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."

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