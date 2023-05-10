AK Parti'de 14 Mayıs için son tespit: İlk turda biter

AK Parti yönetimi, seçimlere kısa bir süre kala, hem saha gözlemleri hem de son yaptırılan anketleri masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti seçim stratejisi ekibi ve kampanya yöneticileri geçtiğimiz pazar günkü 1,7 milyon kişinin katıldığı İstanbul mitingi sonrasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinin ve sahada yapılan çalışmaların 'Seçimlerin ilk turda sonuçlanacağı' ihtimalini artırdığı değerlendirildi. Ancak, anketlerle saha arasında bir 'makas' olduğu da gündeme geldi. AK Parti kaynakları "Araştırmalarda çıkan sonuçların üzerinde bir performans var sokakta. Sahanın dili farklı. Sahadaki tüm veriler seçimin ilk turda Erdoğan'ın lehine sonuçlanacağı yönünde.

YÜCEL KAYAOĞLU-