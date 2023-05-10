Borsa günün ilk yarısında geriledi

'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 4.544,48 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 13:05, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 13:18
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 4.499,69 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,50 puan değer kaybederek 4.499,69'a indi. Toplam işlem hacmi 20 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, devam eden borç krizine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini bildirdi. Buna göre, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ve beklentileri aşan makroekonomik veriler etkili olurken, New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin öne çıkacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber