2023-ALES/1 sonuçları açıklandı
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 10:19, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 10:25
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2023-ALES/1 sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ