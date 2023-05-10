Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.

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