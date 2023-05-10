Erzurum'da kızı ile eski karısını öldüren sanıktan 'pişmanım' savunması

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kızıl'ın oğlu S.K. ile sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Kızıl ise duruşmaya, Giresun Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Kızıl'ın eski eşi Ayşe İşlek'i 14 ve kızı Tuba Kızıl'ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünün sabit olduğundan "kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Kızıl, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, önceki savunmalarını tekrar ettiğini bildirerek, "Suçluyum ama psikolojim bozulmuştu. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kızıl'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlayabilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de, eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıl'ın 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne giderek eski eşi ve kızını öldürdüğünü, cesetlerin ikamette olduğunu söyleyerek olayda kullandığı bıçağı polislere teslim ettiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Erdal Kızıl'ın "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" ve "Boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.