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Adana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde üzerine değirmen taşı devrilen kadın hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 11:21, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 11:23
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Adana'da üzerine değirmen taşı devrilen kadın öldü

Arslanpaşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta yaşayan Nuran İl (59) ve ağabeyi Süleyman Koçyiğit'in tahıl öğüttüğü değirmenin taşı, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İl ve ağabeyi, taşın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kadının yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralı Koçyiğit'i ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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