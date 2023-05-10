Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da seçime hazırlanıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.

"Deprem bölgesinde bütün otobüsler şu anda dolmuş durumda"

Yıldırım, "İstanbul'dan şehir dışına çıkışlar bugüne kadar normaldi ama yarından itibaren bir hareket başlıyor. Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Bu Perşembe, Cuma, Cumartesi gününü de kapsayacak. Anadolu'dan da İstanbul'a gelişler var. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler şu anda dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak olan insanlardaki hareket daha büyük. Diğer şehirlerde de var ama deprem bölgesi daha yoğun, daha çok ilave sefer almaya başladı" dedi.

"Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor"

Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. O da biraz piyasayı etkiledi ama Perşembe, Cuma, Cumartesi gidişler dolu. Pazartesi, Salı, Çarşamba hatta Pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesine göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor. Bakanlık fiyatları artık çok sıkı bir şekilde denetliyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan onaylanmamış fiyatı hiç kimsenin kullanma hakkı yok. Şu anda normal fiyatlar uygulanıyor. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Onun için firmalarımız böyle fırsatçılık yapacak durumda değil. Korsan taşımaya dikkat edilmesi lazım. Otogar dışından yapılan kayıt dışı seferlere dikkat etmek lazım."