Mersin'de çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan site görevlisi tutuklandı

Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'i kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurmuş, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaşan ekipler, şüpheli H.C'yi gözaltına alınmıştı.

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