Danıştay Başkanı'ndan 'üyelerin görev süresinin dolması' hakkında açıklama
Danıştay Başkanı Yiğit: "Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Alınan kanun değişikliğiyle üyelerin görev süresinin aynı anda dolacak olması olumsuz sonuçlar doğuracaktır"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 13:21, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 13:23
Danıştay Başkanı Yiğit: "Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Alınan kanun değişikliğiyle üyelerin görev süresinin aynı anda dolacak olması olumsuz sonuçlar doğuracaktır"