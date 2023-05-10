Danıştay Başkanı'ndan 'üyelerin görev süresinin dolması' hakkında açıklama

Danıştay Başkanı Yiğit: "Danıştay üyelerinin görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Alınan kanun değişikliğiyle üyelerin görev süresinin aynı anda dolacak olması olumsuz sonuçlar doğuracaktır"

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