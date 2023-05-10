Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi

Karaaslan, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayata tam ve eşit katılımının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen için engellilik konusu sadece toplu sözleşme masasının konusu değil. Bilakis kurulan her masada engelli sorunları ve talepleri en güçlü şekilde dile getirilmekte, çözüm üretilmektedir. Bu yönüyle komisyon olarak, toplu sözleşme masasından KPDK'ya, KİK'ten bürokratik diplomasiye varıncaya dek her alanda Türkiye'nin yetkili konfederasyonu Memur-Sen'in örgütlü gücü ve yetkinliği ile başta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler olmak üzere tüm engellilerin sosyal hayata tam, eşit, etkin katılabilmesi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

- "Engelli kamu çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli"

Engelli kamu çalışanları ve engellilere yönelik önemli iyileştirmelere rağmen engellilerin hala çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu belirten Karaaslan, şu talepleri sıraladı:

"Kamuya atanmayı bekleyen engelli birey sayısının daha fazla büyümemesi için engelli memur kotası arttırılmalı, boş kontenjanlar da ivedilikle doldurulmalıdır. Engeli nedeniyle erken veya malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl esas alınarak hesaplanmalı ve ödenmelidir. Ayrıca 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalı, engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı, en son almakta olduğu maaşın yüzde 85'inden az olmamalıdır. Görevde yükselme sınavlarında tıpkı EKPSS'de olduğu gibi engel durumu ve düzeyi dikkate alınarak sınavlar yapılmalıdır. Engelli kamu görevlilerinin derece artışı 2 yılda bir yapılmalı, buna ilave olarak her 5 yılda bir derece verilmelidir. Engelli kamu çalışanlarının özlük hakları, çalışma saat ve süreleri ile izinleri iyileştirilmelidir."