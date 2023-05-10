Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı

YSK, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

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