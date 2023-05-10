Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
YSK, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 15:29, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 15:32
YSK, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.