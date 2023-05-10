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12 Mayıs'ta iş bırakıyoruz

Kaynak : MN Medya
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12 Mayıs'ta iş bırakıyoruz

12 MAYIS'TA İŞ BIRAKIYORUZ

Kamu personeli her geçen gün düşen alım gücü ve 6. Toplu Sözleşmede alınan buçuklu zamlarla açlık sınırında çalışmaya mahkum edilmiştir. Maalesef Memuru sözde temsil eden sendikalar memur için bırakın kazanım elde etmeyi, mevcut haklarını bile korumayı becerememiştir. Geçtiğimiz Ocak ayında tüm çalışan gruplarına %50 üzeri zam yapılırken memura 2022 enflasyon farkı dahil %30 maaş artışı verilmesinden memur her platformda rahatsızlığını dile getirirken, memurun sözde temsilcisi, bu zam memur için yeterlidir açıklamasında bulunmuştur.

Aradan geçen 4 ayda o günün bile çok gerisine düşen memur için halen bir adım atılmamış. %2 %3 gibi belirsiz olan ve bir anlam ifade etmeyen refah payı ile memur susturulmaya çalışılmaktadır. Seçim öncesi tüm kesimler için müjdeler açıklanırken, Dün açıklanan Memur maaşlarının ne kadar komik ve düşük kaldığının kamu personeline tokat gibi vurulduğu bu durum memurda infihal yaratmıştır. İşçi Arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Bu maaşlar tüm çalışanlarının hakkıdır. Bizim itirazımız, Kamu işçileri için 15 bin taban maaş + %45 zamma imza atılırken, memur yine görmezden gelinmesinedir. Memurun, maiyetinde çalışan işçiden bile düşük ücret almasına, buçuklu zamlara ve memurun görmezden gelinmesinedir. Tüm bu durumlara Sendika olarak artık dur diyor, 12.05.2023 Cuma günü 1 günlük iş bırakma kararı alıyoruz. Tüm Sendikalara da çağrımızdır.

Maalesef bugün tekrar Malumsenlerin sendika rüşveti kararı olan haksız, hukuksuz %2 Ali Cengiz Oyunu ortaya çıkmıştır. Hak sendikacılığının bitirilmesi, memurlarının haklarını savunan sendikaları yıldırma, yıpratma, güçlenmelerine engel olmak ve kamu personelinin haklarının savunulmasını engellemek için yaptıkları planları ortaya çıkmıştır. Biz bu oyunu bozmazsak emin olun 2. plan ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE MEMUR MAAŞIDIR... MEMURLARIN HAK SAVUNULCULUĞUNUN BİTİRİLMESİDİR. MEMUR SENDİKACILIĞININ BİTİRİLMESİDİR.

Sendikamızın talebi nettir. Memurun kayıplarının telafisi için en az 7500 TL seyyanen zam ve sonrasında %50 oransal zam zorunluluk olmuştur.

AÇIK DAVET!

Geleceğinin daha fazla kararmasını İSTEMİYORSAN,

Market alışverişinde kredi kartındaki limit acaba yeter mi demek İSTEMİYORSAN,

Liyakattan yoksun kişilerin amirin olmasını İSTEMİYORSAN,

Tüm memurların huzurla işe gidip gelmesini İSTİYORSAN,

Yetki dönemi gerekli tepkiyi ver, bu zulme ortak olma!

Tayin sorunum çözülsün DİYORSAN,

Yükseköğretim tazminatı idari personele de verilsin DİYORSAN,

Geliştirme ödeneği benim de hakkım DİYORSAN,

Üniversitelere dışarıdan amir atanmasın DİYORSAN,

Her kadroda sınav olsun, hak eden kazansın DİYORSAN,

Geleceğine umutla bakmak İSTİYORSAN,

Bugün tam zamanı! ŞİMDİ ÜNİPERSEN ZAMANIDIR...

www.unipersen.org.tr

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