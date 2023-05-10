Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayım yapan gazetesine konuştu, iç ve dış politikaya dair mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkumiyetini değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine de değindi ve "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" dedi.

"Bizim yönümüz Batı"

AB'nin öngördüğü tüm demokratik kuralları uygulayacaklarını belirtti.

Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili "Bizim yönümüz Batı uygarlığı" yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, ancak Rusya ile ilişkileri iyi bir zeminde götürmek istediklerini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini doğru bulmadıklarını ve kabul etmediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, İktidara gelmeleri durumunda yurt dışı seçim çevresi yasası çıkaracaklarını söyledi. Böylece yurt dışındaki Türklerin kendi vekil adaylarını Meclis'e gönderebileceklerini kaydetti.