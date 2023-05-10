Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 16:56, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 16:57
Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugünkü İzmir ve Manisa programlarının iptal edildiğini duyurdu.
İnce'nin İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu.
İnce'nin Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.