Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu

İnce'nin İzmir'de yapmayı planladığı 'Gençlerle Buluşma' programı ve esnaf ziyareti ile Manisa'da gerçekleştirmesi planlanan 'Gençlik Buluşması' programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu.

Memleket Partisi İzmir İl Başkanlığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugünkü İzmir ve Manisa programlarının iptal edildiğini duyurdu.

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