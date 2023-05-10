Eşini keserle öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

İddiaya göre, 6 Mayıs Cumartesi günü Macun Mahallesi'nde Saibe A. ile eşi Ercan A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra evdeki keserle eşine vuran Ercan A, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ercan A, eve gelen sağlıkçılara eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saibe A'nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis merkezindeki ifadesinde Ercan A, kavgada eşi Saibe A'ya keser ve sapıyla vurduğunu itiraf etti. Bunun üzerine adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.