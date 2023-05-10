Akşener: Mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız

Akşener, partisince Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 14 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekili adaylarına destek istedi.

İktidara gelmeleri halinde "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme" sözü verdiklerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz, çok saygı duyuyor olabilirsiniz, AK Parti'yi çok seviyor olabilirsiniz, saygı duyuyorum ama bu seçimde mutlaka İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçim. Bu seçim Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Bu büyük seçimde iş başına gelecek bir cumhurbaşkanının, 5 sene sonra iş başına gelecek cumhurbaşkanının ve kadronun aynısı size karşı nasıl bir tavır alacak düşünün ve bunun önüne geçmek için bu seçimde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme sözü veren ve çok hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı getirecek olan, hırsızlığı engelleyecek olan, çalmayacak, çaldırmayacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bana da 'başbakan Meral Akşener' diyorsunuz, İYİ Parti'ye oy verin. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. 13'üncü cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım. Dolayısıyla bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e."

Akşener, 100 bin öğretmen atayacaklarını, 11 bin köy okulunu yeniden açacaklarını dile getirdi.

Ziraat mühendisi, öğretmen ve veteriner ataması yapacaklarını, tarımda çalışan herkesin borçlarını yeniden yapılandıracaklarını anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Girdileri ucuzlatacağız. En az yüzde 20, 30, 50 oranında mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız. Yani ekerken, biçerken, yetiştirirken köylerde 50-55 yaş grubundan insanlar kaldı. Gençlerin köylerde üretim yapabilmesi için SGK veya Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ev kadınlarına, dar gelirli ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023'ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. TÜİK'in bu zamana kadar uydurduğu rakamları geriye doğru bakacağız, yeniden hesaplayacağız. Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Geçen sene kurbanı 5 bin liraya kestik, bu sene 15 bin lira. Biz seçimi alır almaz emekliler maaş zamanında hesaplarında 15 bin lira bulacak, güle güle harcayın. Çanakkale'yi ülkenin en çok turist alan, doğa turizmi konusunda bir numaralı şehir haline getireceğiz. Bitmeyen yolları, barajları, sulama kanallarının tamamını bir sene içerisinde yerine getireceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Mitingin sonunda Akşener ile Yavaş, Millet İttifakı'ndaki partilerin Çanakkale milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.