Akşener: Mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız

YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Sıcak hava ne zaman gelecek?
Sıcak hava ne zaman gelecek?
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener: Mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Girdileri ucuzlatacağız. En az yüzde 20, 30, 50 oranında mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 17:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 18:22
Yazdır
Akşener: Mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız

Akşener, partisince Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 14 Mayıs seçimleri için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekili adaylarına destek istedi.

İktidara gelmeleri halinde "güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme" sözü verdiklerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

"AK Partili kardeşlerime sesleniyorum: Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz, çok saygı duyuyor olabilirsiniz, AK Parti'yi çok seviyor olabilirsiniz, saygı duyuyorum ama bu seçimde mutlaka İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçim. Bu seçim Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Bu büyük seçimde iş başına gelecek bir cumhurbaşkanının, 5 sene sonra iş başına gelecek cumhurbaşkanının ve kadronun aynısı size karşı nasıl bir tavır alacak düşünün ve bunun önüne geçmek için bu seçimde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme sözü veren ve çok hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı getirecek olan, hırsızlığı engelleyecek olan, çalmayacak, çaldırmayacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bana da 'başbakan Meral Akşener' diyorsunuz, İYİ Parti'ye oy verin. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. 13'üncü cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım. Dolayısıyla bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e."

Akşener, 100 bin öğretmen atayacaklarını, 11 bin köy okulunu yeniden açacaklarını dile getirdi.

Ziraat mühendisi, öğretmen ve veteriner ataması yapacaklarını, tarımda çalışan herkesin borçlarını yeniden yapılandıracaklarını anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Girdileri ucuzlatacağız. En az yüzde 20, 30, 50 oranında mazota, elektriğe, yeme, gübreye indirim yapacağız. Yani ekerken, biçerken, yetiştirirken köylerde 50-55 yaş grubundan insanlar kaldı. Gençlerin köylerde üretim yapabilmesi için SGK veya Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ev kadınlarına, dar gelirli ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023'ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. TÜİK'in bu zamana kadar uydurduğu rakamları geriye doğru bakacağız, yeniden hesaplayacağız. Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Geçen sene kurbanı 5 bin liraya kestik, bu sene 15 bin lira. Biz seçimi alır almaz emekliler maaş zamanında hesaplarında 15 bin lira bulacak, güle güle harcayın. Çanakkale'yi ülkenin en çok turist alan, doğa turizmi konusunda bir numaralı şehir haline getireceğiz. Bitmeyen yolları, barajları, sulama kanallarının tamamını bir sene içerisinde yerine getireceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin siyasi tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Mitingin sonunda Akşener ile Yavaş, Millet İttifakı'ndaki partilerin Çanakkale milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber