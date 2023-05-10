Büyük İstanbul Mitingi için metro ile gelen Hüseyin dedeye Togg sürprizi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılabilmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkarken görüntülenen Hüseyin Bayraktar' (85) mitingden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonunu ile görüntülü aramıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bayraktar'ı ziyaret etti. Bahadır, belediyeye ait yerli otomobil Togg'a bindirdiği Bayraktar'ı gezdirdi. Bahçelievler'de Togg'a binip gezen ilk vatandaş ise Hüseyin Bayraktar oldu. Başkan Bahadır, Hüseyin Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı ile görüştüreceğini söyledi.

Hüseyin Bayraktar, "Yürüyen merdiven çalışmıyordu. Ben de yürüyerek çıktım merdivenleri. Buradan metroya bindim. Daha sonra ben mitinge giderken genç biri de koluma girdi. Mitinge 1 milyon 800 bin kişi katılmış. Mitingde cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Cumhurbaşkanı beni telefon ile aradı" dedi.

Togg ile gezdirilen Bayraktar, "Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah. Daha önce bir araba firmasında çalıştım. Daha güzeli olacak inşallah. Türkiye daha önce araba üretmeye teşebbüs etti ama yaptırmadılar. Bırak arabayı uçağı da yaptırmadılar" şeklinde konuştu.