YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Sıcak hava ne zaman gelecek?
Sıcak hava ne zaman gelecek?
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı

İkinci el ve sıfır kilometre araç piyasasındaki belirsiz atmosfer halen devam ederken, araç alım-satımının kalbi haline gelen ekspertiz noktalarındaki sirkülasyon son bir haftada yüzde yüzün üzerinde arttı. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Şu an talep olağanüstü artmış durumda. Otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışını da tetikleyecek" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 18:08, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 18:49
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kurdaki ileri yönlü hareketler ve sıfır kilometre araç tedarikindeki problemler, ikinci el araçlara olan talebi artırmaya devam ediyor. Seçimin ardından araç fiyatlarının artacağı öngörüsü, sektör temsilcileri tarafından paylaşılırken tüketici nezdinde otomobil talebi son bir haftada yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi.

Oto ekspertiz tarafında sirkülasyonun bir haftalık süreçte iki katından fazla arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, panik alım-satımın tüketici tarafında yoğun şekilde gözlendiğini söyledi.

'Araca ihtiyacı olan mutlaka alsın'

Talebin olağanüstü seviyede arttığını ifade eden Emre, "Fiyatların seçim sonrası yükseleceği öngörüsü tüketici genelinde hakim olduğundan şu an panik alım-satımlar üst seviyede. Bir aracı olan farklı bir araç almak için satıyor, olmayan fiyat artışı endişesiyle alıyor. Sıfır araç tarafında çoğu markanın tedariki seçim sonrasına bıraktığı bilgisini alıyoruz.

Daha ulaşılabilir olduğu için ikinci el gözde durumda. Şu an ikinci el araç piyasasında alım-satım yapanlar çoğunlukta, ancak otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışlarını da tetikleyecek." açıklamasını yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber