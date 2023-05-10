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Erdoğan: Teröre asla müsamahımız yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle ittifakı olanın milletimizle ittifakı olmaz. Terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 19:16, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 19:16
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Erdoğan: Teröre asla müsamahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle ittifakı olanın milletimizle ittifakı olmaz. Terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını çok iyi biliyoruz.

Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Mardinli kardeşlerimizle aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini nasıl Mardin'le birlikte tamamladıysak inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da beraberce kuracağız.

Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Türkiye bir tökezlerse topu birden üzerimize yüklenmeyi bekliyor.

Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız, hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellenmek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp şu ovaya salsanız inanın akşama hepsini kaybedip döner.

Mardin geleceğini bu Bay bay Kemal'e emanet eder mi? İradesini teslim eder mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemeye çalışan fitne tüccarına Mardinli destek verir mi?

Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?

Biz 21 yıldır eser siyaseti yaptık. Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. Mardin'e gençlik ve sporda 4 bin 205 kişi kapasiteli yurt açtık, 41 adet spor tesisi kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. 6 Millet Bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

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