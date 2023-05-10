Genç üniversitelinin kalp krizi sonucu öldüğü iddia edildi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Cem Tamgüler (23), gece saat 03.00 sıralarında kaldığı aparatta rahatsızlanarak acil servise müracaat etti. Tedavisi yapılan Tamgüler, arkadaşları tarafından tek başına yaşadığı aparatta ölü olarak bulundu.

Hayatını kaybeden Cem Tamgüler'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Tamgüler'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Genç üniversite öğrencisi hakkında ortaya atılan intihar iddialarını yalanlayan ailesi, Tamgüler'in kullandığı ilaçların kalp krizine neden olması nedeniyle hayatını kaybettiğini savundu. Üniversite öğrencisinin cenazesinin yarın Van'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.