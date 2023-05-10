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Bakan Kurum: İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, "Bu şehirde tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 22:27, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 22:28
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Bakan Kurum: İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Miting öncesi Uğur Işılak, AK Parti için hazırladığı seçim şarkılarını seslendirdi.

"Bu şehirde tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız"

Bakan Kurum, "Tabii ki İstanbul'a kazandırdığımız eserleri hiçbir zaman yeterli görmedik. Şimdi 'güvenli konutlar, huzurlu yuvalar' diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk yüzyılın dönüşümü', 'yarısı bizden, yarısı devletten' diyoruz. 500 bini Avrupa yakasında, 500 bini Anadolu yakasında, 500 bini yerinde; toplam 1 buçuk milyon yeni konut yaparak İstanbul'da bulunan tüm riskli yapıları dönüştürüyoruz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul'umuzda yüzyılın dönüşümünde başvuru sayımız ne biliyor musunuz? Tam 640 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Üsküdarlı kardeşlerimiz de bu kampanyamıza teveccüh gösteriyor. Sizlere, Üsküdarlı kardeşlerimize geleceğimizin teminatı olan gençlerimize sözümüzdür. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız güvensiz yapılarda oturmayacak. Bu şehrin hangi ilçesinde, hangi sokağında, hangi caddesinde olursa olsun tek bir riskli yapı dahi bırakmayacağız" dedi.

"Kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz"

Bakan Kurum, "Üsküdar demek güven, huzur, mutluluk demektir. Buraya her gelişimizde huzur, mutlu olduk. Bizlere gönlünüzü açtınız, misafir ettiniz. Bizleri muhabbetle kucakladınız. Biz de sayın cumhurbaşkanımızın komşularına, siz kıymetli Üsküdarlı kardeşlerimize hizmet etmekten her zaman onur duyduk, 2016 yılında Üsküdar'ımızın 16 Boğaz mahallesini kapsayan alanda imar planı tadilatlarını yaptık. Vatandaşlarımızın imar ve tapu sorunlarını çözdük. Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemlerini çözdük. Vatandaşlarımıza tapularını teslim ettik. Şu an kentsel dönüşümün hızını kesen hisseli parsel sorununu da çözüyoruz. Çok hissedarlı, büyük yüz ölçüme sahip parselleri küçültüyoruz. Bu çerçevede Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil ettiğimiz Raskent ve Kayıkent Yapı Kooperatiflerini de dönüştürüyoruz" dedi.

"Kandilli ve Çengölköy'ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz"

Bakan Kurum, "Mehmet Akif'ten Ferah'a, Cumhuriyet Kirazlıtepe'ye, Sultantepe'den Beylerbeyi'ne kadar Üsküdar'ımızın tüm mahallelerine hizmet ettik, eser verdik. Sizlerin dualarını aldık, desteklerini aldık. Üsküdar'ımızda Çamlıca Cami çevresinde Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde TOKİ'mizle 3 etapta kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Sosyal donatılarıyla beraber tam bin 873 güvenli, afetlere karşı dirençli konut inşa ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde Emlak Konut'umuzla 2 etapta bin 122 yeni konut, 37 yeni iş yerleri inşa ediyoruz. Bulgurlu Altınköy'de Emlak Konutumuzla birlikte bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Libadiye'mize yarı olimpik havuz, kapalı otopark ve pazaryeri kazandırıyoruz. Validebağ Korumuzu doğal yapısını koruyarak millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Kandilli ve Çengölköy'ümüze bir çocuk köyü ve millet bahçesi yapıyoruz. Biz, Üsküdarlı kardeşlerimize söz veriyoruz, sizlere söz veriyoruz! Üsküdar'ımızı çok daha parlak bir geleceğe hazırlayacağız. En güzel yatırımları yapacağız" dedi.

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