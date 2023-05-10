Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Fransa'da oy verme işlemleri Paris, Strazburg, Nant, Lyon, Bordo ve Marsilya kentlerinde 27 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde, Mulhouse, İngre, Clermont-Ferrand kentlerinde ise 29 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleşti.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Türk seçmenler İsviçre'de Bern ve Cenevre'deki seçim merkezlerinde 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün, Fransa'nın 9 kentinde ve İsviçre'nin 2 kentinde kullanılan oyların bulunduğu pusulaların, otobüs ve araçlarla Fransa'nın Lyon Saint-Exupery Havalimanı'na getirildiğini belirtti.

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