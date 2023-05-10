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Ahmet Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 23:47, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 23:49
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Ahmet Davutoğlu: Her partiye birer bakanlık verilecek

Davutoğlu, Avcılar Mira Palas'ta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Seçime giderken bazı yapıların kaos çıkaracağına yönelik iddialar sorulan Davutoğlu, "Böyle bir yapı yok, böyle bir ihtimal de yok' demeyi arzu ederdim. Ama son 1-2 aydır gerilimi tırmandırmak isteyen bir kesimin olduğu doğrudur. Daha önce de bu niyeti benimseyenler oldu. Ama Türk milleti basiretlidir. Sandığa gider, kanaatini verir. Ben bu tehlikeyi görüyorum ama bu tehlikeye karşı çok güçlü bilinç de görüyorum. 13. cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu ile birlikte bütün partilerimizle böyle senaryoları engelleriz. Niyet olabilir ama asla fiiliyata geçmesine izin vermeyiz" diye konuştu.

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Seçimin kazanılması durumunda bakanlıkların dağılımının İYİ Parti ile CHP arasında olacağını" söylediği anımsatılarak, "Masadaki diğer partilere bakanlık verilmeyecek mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Daha önce açıkladığımız yol haritasına göre bütün partilerin liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca her bir partiye birer bakanlık verilecek. Sonra oy oranlarına göre de bakanlıkları olacak. Sayın Akşener o paylaşımında, diğer partilerin bakanlık almayacağını değil, diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde temsil edildikleri için milletvekili oranlarına bakılacak demek istemiştir. Yol haritamız açık, buradan kimse sorun çıkacağını beklemesin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçimde FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı mücadele verildiği" söylemlerine ilişkin Davutoğlu, "Sen İçişleri Bakanısın. Altı partinin içinde FETÖ terör bağlantısı var idiyse ve şu ana kadar susmuş isen görevini ihmal etmişsindir. Eğer FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı varsa görevini yap. Kimin terör iltisakı varsa çıkar. Yok bulamazlar. Ama korku yaymak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in muhalefete desteğe yönelik açıklaması ilk çıktığı andan itibaren altılı masa olarak "Türkiye'de hiçbir yabancı müdahaleye izin vermeyiz" diye açıklama yaptıklarını dile getirdi.

- "Ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın durumlarına ilişkin yargıya talimat verme gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.

Bağımsız mahkemelerin bu konuda karar vereceğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Tek ölçütümüz şudur; Hukukun egemenliği ve insan haklarına saygı. Hukukla ilgili konularda hiçbir zaman 'Şu olmalı, bu olmalı' diye bir tabir kullanmadım. Ancak ben esasen tutuklu yargılanmaya karşıyım. Buna Demirtaş, Kavala, kim olursa. Tutuklu yargılama istisnai bir tedbirdir. Hukuk bağımsız bir şekilde işlediğinde siyasiler onlara şunu yapacaksın, bunu yapacaksın talimatı veremez."

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