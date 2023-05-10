Bakan Nebati: Faizleri düşürdük, iki küresel krizi bu sayede atlattık

AK Parti Mersin milletvekili adayı Nebati, bir restoranda düzenlenen Bitlisliler Buluşması'nda iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip olduklarını söyledi.

Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Nebati, muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını savundu.

Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkes ayrımı yapmadıklarını ve herkesin birinci sınıf vatandaş olduğuna değinen Nebati, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Türkiye'nin 21. yüzyılın güçlü ülkesi ve mazlum milletlerin temsilcisi olduğunu vurguladı.

- "Vize için ülkenin kaderini teslim edecek kadar zavallısın"

Bakan Nebati, seçimler için ortaya konulan vaatleri eleştirerek "Bunlar ne diyor? 'Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz'i terk edeceğim'. Vize için 'Güney Kıbrıs'ı hemen tanıyacağım'. Oldu paşam. 'Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF'ye teslim edeceğim'. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın." diye konuştu.

Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ettiklerini belirten Nebati devam etti:

"Faizleri düşürdük, dünyanın en büyük iki küresel krizini bu sayede kazasız belasız atlattık. Depremi bu ülkeye hissettirmedik. Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ediyoruz. İşsizliği düşürdük. Faizleri düşürdük, döviz kurlarında oynaklığı kaldırdık. Döviz kurlarının oynaklığıyla enflasyonla mücadelemizi de kontrol altına aldık. Türkiye'de tüm paydaşlarının gözlerinin içine baka baka soruyorum sana; faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Aylardır bunu doğrudan sormama rağmen cevap vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki şu anda Türkiye'deki herkes faiz artırımına karşı. Biliyorlar ki 'Ben faiz arttıracağım.' dedikleri anda bu ülkede iş yerlerini, fabrikaları iflas ettirecek kadar ekonomiyi küçültecek tedbirleri almak demek olduğunu. Biliyorlar ki faiz artırılırsa büyümenin küçülmesiyle işsizliğin artacağını. Onun için asla söylemiyorlar."

Nebati, son yıllarda sağlık ve eğitim alanında önemli hizmetler yaptıklarını, bunların hepsinin vatandaşların emrinde olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Mersin'e gönderdiğini aktaran Nebati seçimler için güçlü şekilde çalışarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.