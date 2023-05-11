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HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 01:02, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 01:09
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HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2023 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlannı belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.

2023 Nisan döneminde birinci dereceye yükselme İncelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu üstede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.

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