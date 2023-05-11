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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'nın Altındağ, Mamak, Sincan ve Pursaklar ilçelerinde düzenlenen programlar nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 07:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 07:37
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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.00'te Pursaklar Hicret Camisi yanında, saat 15.30'da Hüseyingazi Meydanı'nda, saat 17.00'de Sincan Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek programlar dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, Sincan'da 10 Mayıs saat 21.00'den itibaren Atatürk, Onur ve Lale caddelerinin Ankara Caddesi ile Yavuz Sokak arasında kalan bölümü, Vatan Caddesi'nin Atatürk Caddesi ile Ankara Caddesi arasında kalan bölümü, Polatlı 1 Caddesi-Bosna Caddesi kesişimi ile Ankara Caddesi-Oğuz Yılmaz Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü, Meltem, Kutsal, Melek ve Öncü sokakların tamamı ve buralara bağlanan cadde ve sokakların tamamının araç giriş ve çıkışlarına kapalı olacağı belirtildi.

Pursaklar'da bugün saat 08.00'den itibaren Yavuz Bulvarı, Gülyaz Caddesi, Devrez, Karanfil, Saraç, Kadıoğlu, Oğuzhan, Aşık Veysel ve Köşe sokakların tamamı ve buralara bağlanan cadde ve sokaklara araç girişine izin verilmeyeceği duyurulan açıklamada, Altındağ ve Mamak'ta bugün saat 11.00'den itibaren Hüseyin Gazi Meydanı'ndan Bostancık ve Karapürçek caddelerine bağlanan yan varyantlar ve bu caddelerden Hüseyin Gazi Meydanı'na bağlanan yan varyantların tamamı, Orhan Kemal Caddesi'nin Hüseyin Gazi Göbek ile 1858 Cadde arasında kalan bölümü, Özalp Caddesi'nin Hüseyin Gazi Göbek ile 1673 Cadde arasında kalan bölümü, Avşar Caddesi'nin tamamı, 1624. Sokak Özalp Caddesi ile 1648. Cadde arasında kalan bölümü ve buralara bağlanan cadde ve sokakların tamamının araç trafiğine kapalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

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