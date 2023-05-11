Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayında asgari ücret, emeklilik, maaş zamları ve gündeme ilişkin önemli konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bilgin, şunları söyledi:

Dünkü toplu sözleşme çok önemli. Kamudaki işçilerin sözleşmeleri farklı tarihte bitenler vardı. Hepsi birlikte yapılıyor. Sözleşmede kamu işçilerinin bir kısmı asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. 8 bin 500 alanların maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bunun üzerine yüzde 45 zam yapıldı. Medyada yanlış anlaşılmalar oldu. Sabah çiçeklerle ziyarete geldiler. Ben de teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme düzeni ülkede işliyorsa demokrasi göstergeleri değerli bir durumdur. Kamu işçilerine, yer altında çalışan maden işçilerimiz var, bu ücretle ne kadar teşekkür etsek edemeyiz. Direğin tepesindeki enerji işçileri var. İşçilerimizi memnun eden bir sözleşme gerçekleştirdik. Onlara verilen ücreti fazla bulmak etik değil. Bunlar brüt rakamlar. Bazı yetersizlik sendromu yaşayan sendikalar var. Net memur maaşlarını koyup mukayese ediyorlar. Bu ahlaki değil. Daha erken yapacaktık deprem girdi araya. Şubat içerisinde çözecektik. Seçimle alakası yok. Yasal bir durum. Toplu sözleşme tarihleri vardır. Sosyal devletin temsilcisi olarak uzlaşma noktasına getiririz. Sayın Cumhurbaşkanımız da beklentinin üzerinde bir zam yaparak açıkladılar.

"MEMURLARIMIZ ENDİŞE ETMESİNLER"

Memurlarla yaptığımız sözleşmenin dönemleri var. Temmuz ayında bitiyor yasal olarak. Kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarımızla temmuzda oturacağız. Enflasyon farkını vereceğiz. Türkiye tarihinde ilk defa sayın cumhurbaşkanımızın uyguladığı refah payı var. Asla memurları işçilerden düşük seviyede maaş alma uygulaması yapmayız. Yüzde 14 civarında refah payı. Temmuzda memura enflasyon farkı artı refah payı vereceğiz. Biz kazanırsak demiyorum biz zaten kazanacağız. Hükümetimiz iş başındadır. Memurlarımız endişe etmesinler. Aşağıdaki ücreti yukarı tırmandırdığınızda yukarıdaki ücret de yukarı tırmanıyor. Gözlemlerime dayanarak, ilk turda sayın cumhurbaşkanımız açık ara kazanıyor. Memurlar hiç endişe etmesinler. Sayın cumhurbaşkanımız talimat verdi, çalışmamız hazır. Temmuzda yasal olarak uygulamaya sokulacak. Ocak ayında verdiğimiz sözü nasıl tuttuğumuzu biliyorlar.

"KIŞKIRTICI İTHAMLARI CİDDİYE ALMAYALIM"

Türkiye'de sendikalaşma oranı düşüktü. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan bir çalışma var. E-üyelik. Oran yüzde 7 civarından 14,5'e geldi. Neler yapamadınız diye sorarsanız, sendikalar ve toplu sözleşme kanunlarının değiştirilmesi lazım. İş kanunumuzda kapsamlı bir reform yapılması lazım. Hazırlığımız tamam. 20 yıllık sorunlar vardı önümüzde nefes alamadık. Beklemedim. Birincisi beyaz bayrak uygulamasını uygulamaya soktuk. Eğer Türkiye'de 600 civarında iş yeri beyaz bayrak almayı hak ediyor. Burası düzgün üretim yapan bir işyeri demek oluyor. Oraya ciddi teşvikler verdik. Yasal çerçeve dışında sendikalaşmayı destekleyen uygulamalar yaptık.Birçok işyerine müdahale ettim. İşçiler örgütlendiği için işveren, hanımların 350 tanesini sokağa attı. Fabrikanın CEO'sunu aradım, 'İşçileri almazsanız, getirdikleri yabancı mühendislerin çalışma izinlerini iptal ederim' dedim. Ertesi gün geri aldılar ve toplu sözleşme imzalandı. Eczacıların ücretleriyle ilgili düzenlemeleri yeni imzaladık. Sağlık personeli ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Yasal olarak toplu sözleşme dönemi değil. Kışkırtıcı ithamları ciddiye almayalım. Neden rakam vermiyoruz, önümüzdeki aylarda enflasyon rakamları açıklanacak. Araştırmalarımızın neticesinde ne kadar refah payı vereceğimizi belirleyeceğiz. Yarın sayın cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri olacak, açıklamaları önemli olacak. Meclis deprem süresince çalışmadı. Her bakanlıktan gelen birçok şey vardı. Meclis bizim 2 teklifimizi Genel Kurul'a intikal ettirebildi.

"YENİ BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ"

Öğrencilik yıllarımda bir fabrika duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazmıştık. Ecevit ilk toplu sözleşme uygulayan bakandır. Hükümet programına koydu uygulayamadı. Bu bize nasip oldu. Tüm ücretlerden asgari ücret düzeyinde ücreti vergi dışı bıraktık. CHP gibi parti bundan nasıl habersiz olur. Tarihsel bir adım olarak görüyorum. 8 bin 500 beklentilerin üzerinde bir artıştı. Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları sayın cumhurbaşkanımıza götürdüğümde anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı. Bizim memurlarımız bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Ocakta memnun oldukları gibi temmuzda memnun olacaklar. Temmuzda asgari ücreti de ele alacağız. Yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

"MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRDIK"

Adaleti sağlayacak artış oranı yapacağız. 3600 ek gösterge verdik. Ona bir düzenleme daha ekleyeceğiz. Birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanları ek göstergeye gelecekler. Emeklilere de 7500 üzerinde olanlara farklı oranlarda düzenleme yapacağız. 7 bin 7500 arasında alan 9.5 milyon insana el uzatmış olduk.

"EV HANIMLARININ EMEKLİLİK PRİMLERİNİN BİR KISMI ÖDENECEK"

Gaz çıktıktan sonra banka modeli ile fon oluşturulacak ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmı ödenecek. Bu söylediğim kapsayıcı sosyal devlet anlayışının parçasıdır. Emekli fonlarımız maaşları ödeyebilecek seviyede. Biz pandemide global bütçe uygulamamız var. Anlamı şu, Sağlık Bakanlığımız diyelim bir harcama yaptı. Global bütçe olarak biz ödüyoruz. Maliyeden bize geliyor, açık denilen odur. Emekli olmak isteyen ev hanımı müraacat edecek. Yatırılması gereken prim gününün 3'te 1'ini devlet karşılayacak. Geriye doğru işletildiği için mağdur olmuşlar. Biz mağduriyeti ortadan kaldırdık. Araya pandemi girince zaman uzadı. Ortalama yaş ortalaması 50'ye geldi. İşin çözümü mümkün hale geldi. 1 milyon 700 civarında başvuru oldu 1 milyonunun işlemi tamamlandı. Maliyeti 120 milyar civarında. Bekleyenler, bir yerde dosyası kalmış ya da prim günü eksik olanlar. Biz kısa sürede 1 milyonu emekli ettik, hızla devam ediyor. Hiç kimsenin bir kaybı yok. İkramiyeler de maaşlarına yatırılıyor.

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KADROYA GEÇTİ"

Öğretmenlerle ilgili 3600 düzenlemesi hepsini kapsıyor. Ana muhalefet liderinin öğretmenlerin kadroya geçirildiğinden haberi yok. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçtiler. Duymamış olabilir, biz buradan altını çizelim. Danışmanları haksızlık ediyorlar. Bunları çalışıp Kılıçdaroğlu'nun önüne koymalı. Reklamcıları biraz da bunları çalışsınlar. Prim yatırdıklarına dair belge getirmedikleri zaman geriye doğru borçlanma yapılamaz. Çıraklar konusu farklı. Ele alan çalışmamız var tamamlayacağız. Staj konusu tamamen farklı. Eğitimin bir parçası. Stajdan emekli olunmaz. Sözleşmemizde belirlenmiş bir tarih temmuz. Enflasyon, paranın reel değer kaybı, refah payı birlikte değerlendirerek artış yapacağız. Kamu işçileriyle yan yana koymaları anlamsız. Sendikalaşmayı teşvik edeceğiz. İş kolu yönetmeliği yayınlanacak. Yasal düzenleme yapacağız. 1936'dan kalan maddeler var. Çağdaş çalışma hayatını inşa edeceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Kendi bakanlığımda sınırlı alanda mülakat yapılacağı şekle getirmiştim. Türkiye yüzde 7 büyürse, 1,2-1,4 milyon arasında istihdam yaratıyor. Türkiye istihdam yaratan büyüme modeliyle işsizliği çözeceğiz. İşsizlik tek haneli rakamlara inecek. Şu anda yüzde 10 civarında.

HAFTALIK MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

Biz her ailede bir kişiyi gelir sahibi yapacağız. Pilot uygulamaları başlattım. 1 yıl veya 6 ay eğitim süreci var. Hiç kimsenin çalışmadığı aile sayısı yüzde 10'un altında. Katılanlar ileri teknoloji eğitimi alıyorlar. Adı Üretim Sürecine Katılım Projesi. İngiltere'de çalışma süresinin azaltılmasıyla ilgili proje çalışmalar yapılıyor. Ben de Türkiye'de belli sektörlerde yapılması gerektiğini emek verimliliğine göre yapılması gerektiğinden bahsettim. Projelerim olduğundan bahsettim. 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışma saatlerini yeniden düzenlemeliyiz. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor. Ev hanımları emeklilikle ilgili çok mutlu oluyorlar. AK Parti gençler arasında birinci parti. Gençlerin taleplerini karşılayacak birçok projemiz var.