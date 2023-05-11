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Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mitinglerdeki saldırı olaylarını lanetlediklerini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun 'seçim gecesi sokaklara çıkmayın' açıklamasını da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Kandil ile arasına net bir çizgi çizmesi gerektiğini söyleyen Çelik, pandemiden sonra patlayan fahiş kira artışları ile ilgili radikal değişikliklerin seçimden sonra da devam edeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 08:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 08:13
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Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim mitinglerinde yaşanan saldırı olaylarını lanetlediklerini belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'seçim gecesi sokaklara çıkmayın' söylemini de eleştirdi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizen Çelik, "Türkiye demokrasi şöleni yaşamak istiyor" dedi.

PKK'lı teröristlerin CHP liderine olan desteğine değinen Çelik, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Siyasetçinin çıkıp açıkça 'Ben bu desteği istemiyorum' demesi lazım" ifadelerini kullandı. Fahiş kira artışları ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, seçimden sonra da radikal değişikliklerin devam edeceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Hangi siyasetçiye dönük olursa olsun biz şiddeti lanetliyoruz. Türkiye çok seçim yaptı, çok zor zamanlarda da yaptı. Vatandaşımızın sandık tecrübesi yüksek. Siyasetçilerin girdikleri seçim sayısı ortada. Bir takım gereksiz beyanlardan kaçınmak lazım. Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi sokaklara çıkmayın söylemi neden? Türkiye güvenli bir ülke. Yaşamsal bir tehditle karşı karşıyasınız demek istiyor. Türkiye'nin her yerinde tüm partilerin afişleri var. Türkiye demokrasi şöleni yaşamak istiyor.

Bu ortamı korumak hepimizin sorumluğunda. Terör örgütleri her seçimde açık açık söyler ama Emniyet Teşkilatı, Jandarma, ordumuz, MİT bunlar arasında tam bir uyum var. Herkesin güvenliğini sağlamak için üzerlerine düşeni yapıyorlar.

KANDİL'İN MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEĞİ

Süreç başladığından beri terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları var ve şöyle söylüyorlar. 'Biz Erdoğan'a karşıyız, karşısında kim varsa onu destekliyoruz' dediler. Kılıçdaroğlu'nun bunlarla arasına net bir çizgi çizmesi lazım. Seçimlerde ilk defa terör örgütünü destekleyen siyasetçiler bunu açıkça söylüyor. Siyasetçinin çıkıp açıkça 'Ben bu desteği istemiyorum' demesi lazım. Siyasetçiler özerlikten, teröristbaşına imtiyaz verileceğinden bahsediyorlar ve Kılıçdaroğlu kazanırsa bunların gerçekleşeceğini söylüyorlar.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ

Kademeli bir durum, o da şu. Bu göçmenler sürekli burada kalmayacaktır. Ölümden kaçan insanlara karşı Türkiye görevini yerine getirdi ama Suriye'de durum normalleştiğinde Suriyeliler topraklarına dönecektir. 4'lü mekanizma aslında bakarsınız son 6 ay içerisinde büyük bir paradigmayı ortaya koyuyor. Mültecilerin dönmesiyle ilgili mekanizma daha da hızlanacaktır. Normalleşeme süreciyle birlikte onurlu bir dönüş olacak. Göçmenlerin burada sürekli kalması gibi bir politika yok. Türkiye insanlık sınavından yüz akıyla çıkmıştır.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINDA RADİKAL DEĞİŞLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Bunla ilgili vatandaşımızın bir sorunu var. Bu dönemde hane halkını korumak için çok büyük önemler aldık. Savaşın etkileri karşısında vatandaşımızı koruyacak çalışmaları yapıyoruz. Kira artışları ile ilgili çalışmalar yaptık. Seçimden sonra da fahiş kira artışlarında radikal değişliklerimiz devam edecek. Karadeniz gazının ilk gaz yakıldı, bu da atarak gelecek Enerji konusunda Akkuyu NGS'de var, bu da gelecek artacak bir şekilde. Vatandaşımın sorunlarının farkındayız. Yoktur demiyoruz asla. Farkında olduğumuz bu sorunları çözmek için 14 Mayıs'tan sonra da çalışmalarımız devam edecek.

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