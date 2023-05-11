Borsa güne düşüşle başladı

Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması
Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu
Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu
Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'nda
Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'nda
YSK açıkladı: Lekeli oy pusulası geçerli sayılacak mı?
YSK açıkladı: Lekeli oy pusulası geçerli sayılacak mı?
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Sıcak hava ne zaman gelecek?
Sıcak hava ne zaman gelecek?
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 10:05, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 10:22
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5.492,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapattı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber