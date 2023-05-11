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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 13:25, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 13:29
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,54 değer kazanarak 4.653,44 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 158,96 puan değer kazanarak 4.653,44'a çıktı. Toplam işlem hacmi 32,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,22 ve holding endeksi yüzde 4,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,63 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2023'te cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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