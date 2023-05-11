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Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

İstanbul'da gençlerle buluşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir soru üzerinde "Bir kişinin, bir vatandaşımızın bile kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız" diyerek Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Üsküdar'da gençlerle buluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 11:03, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 11:22
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Gençler Bakan Fahrettin Koca'ya, Kızılay'ın kan satmasına yönelik tepkileri hatırlatarak bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

Bakan Koca "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu" diye konuştu.

Böylece, deprem sonrasında Kızılay'ın çadır ve kan satmasıyla ilgili büyük tepki çeken Kerem Kınık'ı istifaya davet edenler arasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

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