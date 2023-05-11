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'Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz'

"(Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialar) Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 11:45, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 11:46
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'Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin, "Bunların tamamı FETÖ taktikleridir. FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.

Yıldırım, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bölgesel olarak çok önemli bir rol oynadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel istikrarı sağlamada vazgeçilmez bir görev ifa ettiğini söyledi.

Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak tanımlayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çünkü daha seçim gerçekleşmeden makamların dağıtılması, hangi kurumların, hangi yöneticilerin nasıl atanacağı gibi birçok konu kamuoyunun önünde insanların hayretle izlediği bir tiyatroya döndü. Düşünün ki iki ilin belediye başkanı var, seçilmişler, görev verilmiş. Görevlerini yerine getirmek yerine veya getirme gibi bir dertleri olmadan bu sefer daha ileri bir göreve tayin ediliyorlar ve seçimin yapılmasını da beklemiyorlar. Kendilerini meydanlarda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak takdim ettiriyorlar. Bu bizim insanımızın aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu göreve onları seçenlere en hafifinden yapılan en büyük saygısızlıktır."

- "Terör devleti kurulmasının önüne geçtik"

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın terörü sınır içinden söküp attığını, ABD'ye rağmen güney sınırlarında güvenlik şeridi oluşturduğunu, terör devleti kurulmasının önüne geçtiğini vurguladı.

Bu kazanımları yok etmek ve Türkiye'nin tekrar terörle anılan, yatırımların yapılmadığı, kalkınmasının geciktirildiği bir sürece sürüklenmek istendiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu nedenle bu seçimin diğer seçimlerden ayrışan, çok daha önemli hale gelen bir seçim olduğunu görüyoruz. Özellikle son 15 günde sahada vatandaşlar, 'Bizim sorunlarımız var, ekonomik sorunlarımız var, başka meselelerimiz var. Gelecekte evlatlarımızla ilgili beklentilerimiz var ama bütün bunları şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Memleket üzerinde, ülke üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Bu yönde de kararımızı vereceğiz.' diyor. Kampanya döneminde gördüğüm, yaşadığım, tespit ettiğim hususlar. Yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- "Siyaset bel altından yapılmamalı"

Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Bu ve buna benzer olayları biz daha önce de gördük, yaşadık. 17-25"te gördük. Daha önce rahmetli Baykal'ın şahsıyla ilgili gördük. Bunların tamamı FETÖ taktikleridir, FETÖ'nün bel altı, insanları infaz etmeye yönelik, itibarını yok etmeye yönelik faaliyetleridir. Dolayısıyla Sayın İnce'ye yapılan bu yanlışı şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Hatırlayın Muharrem İnce'yi uzun zaman siyasi baskı, mahalle baskısıyla yıldırmaya çalıştılar. Bunu başaramayınca da bilindik, okyanus ötesi FETÖ yöntemleriyle kişisel meselelere, iftiralara başvurmaktan da çekinmediler. Bizim tavsiyemiz, Sayın İnce'nin bunlara aldırış etmemesi, mücadelesine aynen devam etmesidir. Şahsına yapılan bu çirkinlikleri şiddetle kınıyorum. Siyaset bel altından yapılmamalı. Siyasetin de bir ahlakı olması gerektiğini herkes bilmelidir."

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