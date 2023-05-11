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'14 Mayıs'ta Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak'

"14 Mayıs'ta, siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 12:27, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 12:28
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'14 Mayıs'ta Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün annesi kazanacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "14 Mayıs'ta, siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Nikah Salonu'nda düzenlenen kahvaltılı programda, Sivaslılarla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, Aşık Veysel'in "Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser" sözünü kendilerine rehber edinerek, Zara'dan Kangal'a kadar Sivas'ın dört bir yanına hizmet edip eserler verdiklerini söyledi.

Sivas'a yapılan yatırımları anlatan Kurum, "Toplam yatırım değeri 1,8 milyar lira olan 30 dev eserimizi, Sivaslı kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızda 218 milyon liralık yatırımla millet bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturduk, Sivas'a yakışır bir meydanı kazandırdık. Kapalı otoparkımızın ve Kale projemizin yeni etabını başlattık. Yine 1,6 milyar lira yatırımla merkezde Yenimahalle'de 746 sosyal konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatılardan güneş enerjisi santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar 28 eserimizin de açılışını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Sivas'ta ayrıca İller Bankası eliyle 429 milyon lira yatırım değerinde 9 ayrı proje ve 500 konut, cami, ticaret merkezi, hükümet konağı ile sosyal tesislerin inşasının da devam ettiğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan 'İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam' projemiz kapsamında 2 bin 700 evimiz, 200 iş yerimiz, 13 bin 500 konutluk arsamız için hak sahiplerimizi belirlerken, diğer yandan Sivas'ımıza toplam büyüklüğü 2,3 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandırıyoruz. Eski Stad Yeri, Kadıburhanettin ve Şarkışla millet bahçelerimizin yapımını tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. Zara Kızılırmak, Eğriçimen ve geçtiğimiz ay ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizin yapımına devam ediyoruz, inşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Seyfebeli ve Yüceyurt'taki millet bahçelerimizin de yapımına en kısa sürede başlayacağız. İnşallah bu millet bahçelerimiz şehrimize hem yeni nefes alanları olacak hem de genç yiğidoların spor yaptığı, dinlendiği, ailesiyle vakit geçirdiği bir merkez haline gelecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla Sivas için eserler ürettiklerini vurgulayan Kurum, Sivaslılara güzel bir gelecek hazırladıklarını dile getirdi.

Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü gerçekleştirilen mitingin sloganının "Türkiye Sana Emanet" olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 85 milyonluk büyük Türkiye ailesine ve Sivaslılara emanet olduğunu belirtti.

- "Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri susmayacak"

Bakan Kurum, fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, zincirlerini kırarak yeniden ibadete açtıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ama birileri Ayasofya Camimizi yeniden müze yapmak istiyor. Biz de buradan hep birlikte haykırıyoruz. Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesleri susmayacak. Ayasofya'nın sesi, İstanbul'un 7 tepesinde sonsuza dek yankılanacak. Hiç kimse, bu ezan sesini susturamayacak. Ayasofya'yı esaretten kurtaran Cumhurbaşkanımıza, canımızla ruhumuzla kalbimizle gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? Reisimizin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? İşte bu tablo gösteriyor ki Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçiminde, 14 Mayıs'ta liyakatsizlik kaybedecek, yine ehliyet kazanacak. 14 Mayıs'ta, siyasi ikbalini, sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü'nün annesi kazanacak. Eren Bülbül'ün annesi kazanacak. Aybüke öğretmenin annesi kazanacak."

Murat Kurum, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanmasıyla hiç kimsenin kaybetmeyeceğini belirterek, 85 milyon insanın kazanarak Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını söyledi.

Programa, milletvekili adayları, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sivaslı hemşehri derneği mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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