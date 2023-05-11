Yasa dışı yollarla 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 12:29, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 12:30
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.