- "Anadolu Ajansı seçimleri müşterileri için takip eden bir şirkettir"

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, televizyon kanallarına, gazetelere en iyi, en hızlı hizmeti vermek için 15 aydır çalıştıklarını belirterek, "Seçim için yeni bir sistem kurduk ve bunun testlerini yapıyoruz. Seçim akşamı hiçbir aksama ve sorun olmaması için bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.

Karagöz, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının toplanması ve abonelere ulaştırılması konusunda Anadolu Ajansının yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Ajansın seçime hazır olduğunu, abonelerine seçim sonuçlarını en hızlı şekilde vermek için Şubat 2022'den bu yana çalıştığını ifade eden Karagöz, Ajansın özel bir yazılım yaptığını, bu yazılımla verilerin grafiğe dönüştürüleceğini, seçim sonuç tutanağının ıslak imzalı görselinin AA çalışanları tarafından toplanacağını söyledi.

Seçim verilerinin toplanmasında Türkiye genelinde kadrolu, yarı zamanlı çalışanlar, serbest haberciler ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişinin sahada görev alacağını belirten Karagöz, "Ben de sahada olacağım. Bana da tanımlanmış bir okul var. O okula gideceğim, görevimi yerine getireceğim. Islak imzalı seçim sonuç tutanağının görselini şu anda içinde bulunduğumuz seçim takip merkezine ileteceğim." diye konuştu.

Sandık sayısının 190 binden fazla olduğunu, 2 bin 500 ajans çalışanının yeterli olmayacağını ifade eden Karagöz, bu kapsamda hizmet alımı da yapıldığını kaydetti.

Karagöz, AA bünyesinde görev yapan yaklaşık 2 bin 500 çalışanın yanı sıra sözleşme yapılan araştırma şirketi görevlilerinin de sonuç tutanaklarının görsellerini sisteme aktaracağını belirtti.

Karagöz, "15 Mayıs günü Türkiye'deki bütün sandıkların görselleri 'server'larımızda depolanmış durumda olacak. Sandıklardan tutanakların görseli alındıktan sonra kendi uygulamamız olan Seçim2023 ile buraya iletiliyor. Burada Amazon Optik Karakter Tanıma (OCR) sistemiyle görsel taranıyor, dijital ortama aktarılıyor ve veri grafiğe dönüşüyor. Bütün bu süreçleri izlemek üzere seçim takip merkezinde 300 arkadaşımız çalışacak. Amazon OCR'ın o görseli dijital ortama aktarmasını kontrol edecek. En sonunda da bunlar abonelerimize ulaştırılacak." değerlendirmesini yaptı.

- "Anadolu Ajansı seçimleri müşterileri için takip eden bir şirkettir"

Anadolu Ajansının seçimdeki görevine de değinen Karagöz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı seçimin bir parçası değildir. Anadolu Ajansı seçimleri müşterileri için takip eden bir şirkettir. Televizyon kanallarına, gazetelere en iyi, en hızlı hizmeti vermek için 15 aydır çalışıyoruz. Yeni bir sistem kurduk ve bunun testlerini yapıyoruz. Seçim akşamı hiçbir aksama ve sorun olmaması için bütün tedbirlerimizi aldık. O akşam siber saldırılar da olabilir. Onun da tedbirini aldık. En az bu yazılım kadar bu yazılımı korumaya da bir bütçe ayırdık. O akşam Anadolu Ajansı ekibiyle sahada olacak.

Seçim sonuçlarını biz açıklamıyoruz. Bu algının değişmesi lazım. Biz abonelerimiz adına bu seçimi takip ediyoruz. Burası seçimin sonuçlarının açıklandığı yer değildir. Seçim sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu açıklar. Ben kendi operasyonel kabiliyetim çerçevesinde Türkiye'de seçim sonuçlarını takip eden ve abonelerine bu sonucu ulaştıran şirketim."

Anadolu Ajansının çok güzel işler yaptığına işaret eden Karagöz, bazı siyasilerin bu konuda karalama faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Karagöz, "Anadolu Ajansını karalamak hiçbir amaca hizmet etmez. Ne seçim sonuçlarını değiştirir ne de başka bir noktaya götürür. Biz işimizi doğru yapıyoruz." dedi.

- "Yayınlarımızı tamamladıktan bir gün sonra abonelerimizi arayacağım"

Seçim akşamı abonelerin verilen hizmetten memnun kalacağını dile getiren Karagöz, "Yayınlarımızı tamamladıktan bir gün sonra abonelerimizi arayacağım. Genel yayın yönetmenlerini, televizyon sahiplerini arayacağım. 'Aldığınız seçim ekranı hizmetinden memnun kaldınız mı?' diyeceğim. Müşteri memnuniyeti benim için esastır. Ben müşterilerime karşı sorumluyum. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Liyakat sahibi uluslararası rekabetçi bir kadroyla 14 Mayıs 2023 seçimlerini de en iyi, hızlı ve şeffaf şekilde müşterilerimize ulaştıracağız." diye konuştu.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 14 Mayıs'taki demokrasi festivalini okullardan canlı yayınlarla hem Türkiye'ye hem de dünyaya anlatacağını belirterek, abonelerin bu hizmeti ücretsiz alabileceğini kaydetti.