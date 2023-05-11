YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin çekilmesi durumunda ; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların da geçersiz sayılmayacağını kaydetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 15:12, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 15:44
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin "Adaylardan birisi çekilirse ne olur?" sorusuna yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Öztürk, Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda; oy pusulasının değiştirilmeyeceğini, adayın aldığı oyların geçersiz sayılmayacağını bildirdi.
ÇEKİLEN ADAY YÜZDE 50+1 ALIRSA?
Öztürk, çekilen adayın yüzde 50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. adayın ikinci tura kalmış kabul edileceğini ve seçimlerin bu iki aday arasında gerçekleşeceğini kaydetti.