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Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da en düşük memur maaşı vaadini açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı rakam da bütçe açığını katlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 14:35, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 14:57
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Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 21 bin 500 lira olacağını açıklamıştı. Bu zam önerisi bütçe açığını yüzde 60 artırmaktaydı.

Cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu vaade rağmen, Temmuzda memura enflasyonun üzerinde refah payı verileceğini söylemiş ve bir zam oranı açıklamamıştı.

Hükümetin, dün işçilere 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 45 zam vermesi memurlar arasında büyük tepkiye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oluşan tepkiler üzerine, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirtti.

EYT ile başlayan vaat yarışı bu açıklamayla birlikte Türkiye bütçesindeki açığı ikiye katlar duruma gelmiştir.

660 milyar TL'lik bütçe açığının bu yıl 1 trilyon liraya çıkması, ülkenin borç ve faiz yükünü daha da artıracaktır.

Maaşlara bu şekilde zam gelmesi enflasyonu da artıracaktır.

Ne yazık ki bu vaat yarışının tüm vatandaşlara vergi olarak dönmemesi mümkün değildir.

Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

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