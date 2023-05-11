2023-MEB-EKYS giriş belgeleri erişime açıldı
2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 14:38, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 16:26
DUYURU
2023-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2023-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI