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Motokurye park alanlarıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlande

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerin trafikte daha güvenli sürüş imkanları için kısa süreli dinlenebilecekleri, motosikletlerini park veya şarj edebilecekleri alanların kurulmasına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 15:44, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 15:45
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Motokurye park alanlarıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlande

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, motokuryelere ilişkin yasal düzenleme getiren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Kurum, "Motokuryelerin trafikte daha güvenli sürüş imkanları için kısa süreli dinlenebilecekleri, motosikletlerini park veya şarj edebilecekleri motokurye park alanları kuruyoruz. 1 milyon 200 bin motokuryemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Motokuryeler için hayata geçirilen düzenlemede yer alan yenilikler şöyle:

"Özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Ulaşım trafik etüdü zorunlu olacak. Uygunsa yol kenarlarında her bir araç için 1-2 metre ebadında alan ayrılacak. Motokuryeler yol kenarlarında kendileri için oluşturulan alanlarda dinlenebilecek, motosikletlerini park edebilecek ya da şarj edebilecek."

Bakan Kurum, 19 Nisan'da katıldığı "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda, motokuryelerle ilgili müjdeyi paylaşmıştı.

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