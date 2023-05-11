Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadesini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 15:50, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 16:19
Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.
Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin.https://t.co/Oz8PwGyf3NKemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023