Bakan Bilgin: Çalışanlar ve emekçilerimizle ilgili birçok sorunu çözdük

Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün rekor artışlarla imzalandığını belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıllık görev sürem boyunca çalışanlar ve emekçilerimizle ilgili birçok sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştık. Bunlar arasında, asgari ücretin vergi dışı bırakılması diğer yaptıklarımızdan çok daha önemlidir. Bu sayede hem asgari ücret hem de bütün ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergi dışı bırakıldı. Bu yapısal bir değişimdir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde asgari ücret uygulanmasından beri yapılan en büyük reformdur. Bunu başarmak bizim için gurur verici olmuştur. Cumhurbaşkanımız bu karara imza attığı zaman devletimiz 90 milyar lira civarında bir gelirden vazgeçmiş ve bu rakamı katkı olsun diye emekçilerine bırakmıştır."

- "Geçici işçilerin bir sorunu kalmadı"

Kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin kadroya alınmasının, söz verdikleri halde Meclis'in tatile girmesi nedeniyle yapamadıkları başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Eğer deprem olmasaydı ve Meclis seçim nedeniyle tatil olmasaydı bu konu gündemdeydi. Yaptığımız düzenlemeyle geçici işçilere kendi çalıştıkları iş yerlerinde 12 ay çalışma ve norm kadrolara atanma imkanı getirdik. Geçici işçilerin artık bir sorunu kalmadı."

Bakan Bilgin, sendikal örgütlenme ile demokrasi arasında önemli bir ilişki olduğunu belirterek, "Bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar fazla ise demokrasi o kadar güçlüdür." dedi.

Sendikal örgütlenmenin önünü açmak için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini anımsatan Bilgin, geçen hafta hayata geçirdikleri Beyaz Bayrak uygulamasının bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'na, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ'e üye sendikaların yöneticileri ve davetliler katıldı.