Yolcu360, bir kez daha Türkiye'nin en iyi işverenleri listesinde

İLANDIR

YOLCU360 BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞVERENLERİ LİSTESİNDE



Tüm çalışanlarını ilk günden bu yana şirket ortağı gören ve çalışanların hissedar yapan Yolcu360, çalışan mutluluğuna verdiği önemi bir kez daha taçlandırdı. Great Place to Work Enstitüsü tarafından oluşturulan 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' arasında üst üste ikinci kez yerini aldı.



Türkiye'nin en büyük araç kiralama platformu Yolcu360, çalışanları tarafından yapılan değerleme ile Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girmeye üst üste ikinci kez hak kazandı.



Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan, yüzlerce şirketin katıldığı ve bu şirketlerin çalışanlarına memnuniyet anketinin gönderildiği araştırmada çalışanların tamamen anonim bir şekilde ve isimlerinin hiçbir noktada görünmediği geri bildirimleri baz alındı. Yolcu360, on binlerce çalışandan görüş alınan ve "Herkes İçin Harika İşyeri" kriterlerinde en iyi performansı gösterenler listede yer buldu. Yolcu360, 50-99 çalışan kategorisinde en iyi şirketler arasında seçildi. Yolcu360 İnsan Kıymetleri Direktörü (Chief People Officer) Ayşe Kirman, Great Place to Work ödülünün çalışan deneyimlerini doğrudan yansıtması açısından çok değerli olduğunu ifade etti ve çıkan sonuçların insan kıymetleri stratejilerini şekillendirdiğini belirtti.



"Aynı hedefe birlikte yürüyoruz"



Ayşe Kirman, Yolcu360'a kısa sürede "araç kiralama" denince akla ilk gelen firma olmayı sağlayan en önemli faktörün çalışanları olduğunu söyleyerek, "Yolcu360, kendi vizyonunu çalışanlarına da aşılayan ve aynı hedefe yürümekten keyif alan insanların bir araya geldiği bir çalışma ortamı. Sektörün en çok tercih edilen araç kiralama platformu olmasını sağlayan güç, çalışanın gücü; istekli katılımı ve iş ortaklığı" dedi. Tüm çalışanların elinden gelenin en iyisini yaptığını bilerek aynı hedefe yürüdüğü bilmenin çok değerli olduğunu vurguladı. Yolcu360'ın 2021 yılı itibariyle hisselerini çalışanlarıyla paylaştığını vurgulayan Kirman, bu uygulamanın devam edeceğini ifade etti.



Ayşe Kirman, Yolcu360'ta yetenek yönetiminin büyük bir öncelik taşıdığına vurgu yaparak, her alanda olduğu gibi yetenek yönetimi konusunda da özgün ve insan odaklı bir sistemle ilerlediklerini, çalışan mutluluğunun öncelikli değerleri arasında olduğunu belirtti. 2023 itibariyle Yolcu360 ekibine katılan her bireyin şirket ortağı olma fırsatına sahip olduğunu ve uzaktan çalışma imkanıyla dünyanın her yerinden çalışanları bulunduğunu dile getirdi. Kirman ayrıca adaylara, Yolcu360'ın güncel iş ilanlarını mutlaka takip etmelerini önerdi. "Yolcu360, insan değerlerine verdiği önem sayesinde küresel hedeflerini başaracak. Hepimiz, aynı hedefe birlikte yürüdüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Yolcu360 hakkında daha geniş bilgi ve araç kiralama seçenekleri için yolcu360.com, www.yolcu360.com/blog ve 'Yolcu360 Partner' platformu için https://partner.yolcu360.com adresleri ziyaret edilebilir, Yolcu360 Mobil Uygulaması indirilebilir ya da 0850 360 5 360 numaralı Yolcu360 Misafir Merkezi aranabilir.